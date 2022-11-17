台北市長柯文哲今天傍晚以民眾黨主席身份赴花蓮替黨內候選人助選，吸引不少民眾相繼與他合影留念。（羅亦晽攝）

台北市長柯文哲（右一）今天傍晚以民眾黨主席身份赴花蓮替黨內候選人助選，更與時代力量縣議員候選人陳慶元（左一）打招呼，並替他加油打氣。（羅亦晽攝）

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，北檢今天下午正式簽分他字案，有傳聞高及其男友李忠庭2人均列被告，黨主席柯文哲今下午赴花蓮助選聽到此消息後，一臉震驚，直呼「什麼時候動作這麼快！」

台北市長柯文哲今天傍晚以民眾黨主席身份赴花蓮，與黨內縣議員第一選區（花蓮市）候選人傅國淵、第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）候選人潘璿安，及吉安鄉民代表候選人楊靖妍等人前往黃昏市場掃街拜票。

媒體詢問，針對高虹安跟男友被列為被告有何看法，柯文哲先是反問，是哪個單位告她，媒體回覆是「北檢今天分案且列為被告」後，露出不可置信的表情，直呼「哇！什麼時候動作這麼快」，接著便說自己不曉得這件事情，隨後幕僚則替他回答「新竹黨部接續會針對此問題做回應」。

媒體接著問。黨內是否有助理費上繳的規定，柯文哲表示，這是每個辦公室自己約定俗成的規定，黨內並無統一規定。

另，台北市士林百齡橋外停車場上百輛車，上月16日因尼莎颱風外圍環流挾帶強降雨，慘淪為泡水車，柯文哲日前提出給予每輛汽車2萬元、每輛機車2千元的慰助金，卻挨批對市民太小氣，對此，他表示，金額是參考過去補助案例，且此次是發放慰問金非補償金，公家機關發錢須合法，「總不能直接給20萬」，因此是按照慣例動用災害預備金發放慰問金。

由於柯文哲是第一次到花蓮替黨內候選人助選，當時適逢上下班尖峰時刻，不少路過民眾看到他紛紛向前合影留念，還有人送上禮物，甚至有支持者對其高喊「總統好」，展現高人氣，而柯看到時代力量縣議員候選人陳慶元在街口拜票時，也上前和他握手、打招呼。

針對花蓮縣內的選情有何看法，柯說，今年選舉是民眾黨首次在花蓮推出候選人，然而，選舉需要推銷，此次下來就是希望能讓他們盡量被選民看見。