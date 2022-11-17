台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，北檢今天下午正式簽分他字案，有傳聞高及其男友李忠庭2人均列被告，黨主席柯文哲今下午赴花蓮助選聽到此消息後，一臉震驚，直呼「什麼時候動作這麼快！」
台北市長柯文哲今天傍晚以民眾黨主席身份赴花蓮，與黨內縣議員第一選區（花蓮市）候選人傅國淵、第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）候選人潘璿安，及吉安鄉民代表候選人楊靖妍等人前往黃昏市場掃街拜票。
媒體詢問，針對高虹安跟男友被列為被告有何看法，柯文哲先是反問，是哪個單位告她，媒體回覆是「北檢今天分案且列為被告」後，露出不可置信的表情，直呼「哇！什麼時候動作這麼快」，接著便說自己不曉得這件事情，隨後幕僚則替他回答「新竹黨部接續會針對此問題做回應」。
媒體接著問。黨內是否有助理費上繳的規定，柯文哲表示，這是每個辦公室自己約定俗成的規定，黨內並無統一規定。
另，台北市士林百齡橋外停車場上百輛車，上月16日因尼莎颱風外圍環流挾帶強降雨，慘淪為泡水車，柯文哲日前提出給予每輛汽車2萬元、每輛機車2千元的慰助金，卻挨批對市民太小氣，對此，他表示，金額是參考過去補助案例，且此次是發放慰問金非補償金，公家機關發錢須合法，「總不能直接給20萬」，因此是按照慣例動用災害預備金發放慰問金。
由於柯文哲是第一次到花蓮替黨內候選人助選，當時適逢上下班尖峰時刻，不少路過民眾看到他紛紛向前合影留念，還有人送上禮物，甚至有支持者對其高喊「總統好」，展現高人氣，而柯看到時代力量縣議員候選人陳慶元在街口拜票時，也上前和他握手、打招呼。
針對花蓮縣內的選情有何看法，柯說，今年選舉是民眾黨首次在花蓮推出候選人，然而，選舉需要推銷，此次下來就是希望能讓他們盡量被選民看見。
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