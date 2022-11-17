于子育曾動念辭演「謝師母」。（八大提供）

丁寧自曝首場戲腦筋空白。（八大提供）

華語懸疑劇《她和她的她》，于子育、丁寧分別飾演的「謝師母」及「林晨曦」母親角色，今(17日)首次合體為戲宣傳分享拍攝甘苦。于子育意外透露拿到劇本後，向經紀公司表達想要辭演的念頭，當時她把劇本擱著兩天不想碰，苦笑說：「原來我也是有包袱的…」但隨著戲劇推出後，演技受到各界好評，「嘉玲媽」如今大家已改口叫她「謝師母」，聽在于子育耳裡備感欣慰，覺得這一切值得了。

于子育、丁寧兩人談到拍攝期間，休息空檔他們幾乎都不交談，于子育戴著耳機，兩人完全沈浸在自己角色裡。《她和她的她》自Netflix上架至今，網友熱議討論的3分鐘謝師母及晨曦媽媽的激辯對峙名場戲，實際上拍攝了一整天，丁寧為此當下以為自己得了老年痴呆症，「我腦筋一片空白，完全記不得任何台詞。」那場戲是丁寧進劇組拍攝的第一場戲、第一顆鏡頭，當時因為自己狀況不好，還要工作人員在旁邊提詞，「我每拍完一場就要休息打坐。」她表示，即便那時候記不起任何台詞，還是堅決要拍完這場戲，直到導演走過去伸出手搭在她肩膀，「當下真的感受到有一股暖流進來。」讓她整個人瞬間回魂，談起當時拍攝過程，丁寧一度哽咽，忍不住淚崩。

面對如此沈重的議題及劇情，首次接演腹黑角色的于子育，她談到自己脫離「謝師母」的撇步，自己笑著下註解「一根冰棒救了于子育！」她說，那段時間收工後發現自己無法開車，不想跟別人講話，最後讓自己解套的方式，是買冰棒跟吃酸梅，「一口極冰的冰棒、一口酸梅，讓自己回到清醒狀態。」從來不碰冰飲的她，首次為了角色破例，她說這是唯一讓「謝師母」能從身上「退駕」的方法。

另外，談到陳以文詮釋的狼師，于子育表示，她現在看到「以文哥」都還是很害怕，但話峰一轉開玩笑表示：「大家要救救他啦。」因為覺得這個角色應該沒有幾個人敢接，丁寧也附和，她說，包括吳慷仁、薛仕凌等挑戰不是正面的角色都非常不容易。

由八大電視出品、「四方四隅」與「華文創」共同製作的華語懸疑劇《她和她的她》，目前正在Netflix全球獨家熱播。