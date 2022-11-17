「梓梓」領軍Formosa Sexy擔任隊長。（夢想家娛樂提供）

全球掀起啦啦隊熱潮，台灣最火紅的P.LEAGUE＋職藍聯盟年度啦啦隊、夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」正式出道，今（18日）首發單曲〈Sexy Beast〉，公布由啦啦隊女王「梓梓」領軍，擔任全能隊長，集結了各具風貌的Formosa Sexy女孩們「Lulumi」、「少鹽」和「芊芊」成團，挟著超高人氣發行全新舞曲，尚未出道活動邀約已爆滿，代言更如雪片般飛來，還沒正式推出單曲，各大廠商已包下女孩全身上下行頭，替公司創下幾百萬的業績收入。

女團「Formosa Sexy」4位大女孩，不但擁有維納斯女神般的無敵身材，更有著天使般迷人面孔，隊長「梓梓」是凝聚女團的重要核心，是團體的扛棒、活招牌，在她神秘、性感的氣場下有著一顆溫暖的心，不但主動收留北上工作錯過末班車的「Lulumi」，讓她倍感溫馨，此外，「芊芊」的媽媽常因掛心女兒，查勤電話打爆，但在見過「梓梓」一次後，媽媽一反常態，對「芊芊」超級放心，「居然一通電話都沒再打過，反過來變成我在找我媽，她還叫我別煩她打麻將」，也因閨蜜般的好情誼。

Formosa Sexy為了籌備全新單曲，4個女孩在錄音、練舞、表演等前置準備中下足功夫，為了記熟舞蹈與多變的隊形，除了老師安排好的課程外，4人一有空就一起自主訓練，以防萬一還穿上各種高跟鞋款練習，表現出Formosa Sexy不放棄夢想的精神；此外，為了首支出道單曲，以往總是以團隊啦啦隊服出現的4人也換上全新造型，以不同樣貌重新定義性感。

作為出道單曲《Sexy Beast》既強烈又神秘的單曲封面，找來了時尚攝影師Mr.Triangle三角、金曲設計師楊士慶攜手合作，大面積刺激感官的紅黑色塊塑造出屬於《Sexy Beast》的個性美學，內心蠢蠢欲動的張力充斥整個氛圍。Formosa Sexy首支音樂單曲《Sexy Beast》，於11月18日數位平台全面上線，一起跟著性感節拍進入一場Formosa Sexy世界的實況體驗！