蔡英文總統（左二）等人視察台灣客家茶文化館開館前籌備情形。（桃園市新聞處提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭區台灣客家茶文化館工程完工，將於12月10日開館營運，蔡英文總統、客委會主委楊長鎮及桃園市長鄭文燦等人17日前往視察籌備情形，館內的天光大廳、雙特展空間及六國茶室等亮點設施也搶先曝光，知名主持人吳鳳現場向總統介紹土耳其茶，蔡總統也說，館舍開幕後，將成為北台灣茶產業重要推廣場所與觀光景點。

蔡英文總統指出，她上任之後中央和地方一起合作全力推動前瞻計畫，去年也來龍潭視察台灣客家茶文化館的進度，很高興這個館舍預計下個月10號就要開始營運，龍潭是茶葉的重鎮更有綠金產業的美名，相信接下來透過這個茶文化館，客家茶文化跟茶產業能夠更加行銷出去。

桃園市長鄭文燦表示，台灣客家茶文化館將成為桃園展現客家人愛物惜物精神，推動茶鄉文化及發展體驗旅遊的重要基地，2023年8月登場的世界客家博覽會，也將此館納入副展區展館之一，請民眾拭目以待。

台灣客家茶文化館由福爾摩沙公司營運，陸續完成內裝及開館籌備工作，目前館內有標準條形茶初製茶廠、耗資百萬由農委會茶葉改良場授權打造的茶師專業審評室，並打造可愛的吉祥物小綠葉蟬「阿膨」；2樓戶外空間視野開闊，大片茶園一覽無遺，將成為龍潭茶文化嶄新亮點。