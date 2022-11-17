上銀積極推動企業ESG有成，近來獲獎連連。15日獲德國萊因TUV機構頒發全球首張ISO46001水資源管理證書，16日再獲TCSA台灣企業永續獎頒發綜合績效—台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告電子資訊製造業—第一類金級」雙項獎項，17日在2022 BSI國際永續標準管理年會，連續第4年獲頒BSI「永續韌性傑出獎」。

上銀表示，多年來，BSI英國標準協會以第三方查核的角色，年度盛大研討會場合安排表揚典禮，讓來自於產、官、學、研的嘉賓看見國內優質的企業，轉變經濟、社會及環境正向力量的典範，共同為國內企業建構永續思維及提升ESG報告的品質努力。

上銀指出，2022 BSI國際永續標準管理年會17日登場，上銀再傳捷報，連續4年獲BSI頒發「永續韌性傑出獎」，不僅長期致力於創新永續、持續導入ISO國際標準驗證，每年定期發行永續報告書，經BSI第三方查證，提升企業ESG作為，充份展現永續理念之努力與成果。上銀2021年藉由回覆CDP（碳揭露專案），揭露企業碳排、碳管理減量相關數據及風險與機會，更全面確保企業穩健的治理，快速應對環境的變化及具組織韌性的永續實踐能力。

上銀強調，上銀持續關注環境變化，並超前布局集團全球服務網絡，對於ESG永續策略與全球在地化供應做好準備，結合上下游夥伴共同實踐ESG目標，挑戰與機會並存。上銀除獲BSI「永續韌性傑出獎」外，2022年也榮獲TSAA台灣永續行動獎「最佳行動方案—銀獎」、TCSA台灣企業永續獎「綜合績效—台灣百大永續典範企業獎」與「企業永續報告電子資訊製造業—第一類金級」、第八屆公司治理評鑑上市公司排名前6％～20％、天下永續100強第39名及獲頒ISO 46001水資源效率管理系統驗證證書等多項肯定。

上銀表示，上銀將企業社會責任理念與企業核心能力結合，透過ESG的落實執行，持續朝符合市場趨勢與客戶需求邁進，積極推動並呼籲上、下游廠商一起落實ESG永續理念，期許大家攜手一同為台灣、為全人類福祉貢獻心力。