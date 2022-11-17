LED產業第三季旺季不旺，無法擺脫高通膨、俄烏戰爭的衝擊，不過從第三季財報來看，約略呈現上瘦下肥，LED封裝廠積極轉型，普遍不再追求營收成長，財報表現優於上游LED晶片廠。

第三季扣除設備廠惠特（6706），封裝龍頭億光（2393）、燈具廠湯石照明（4972）、封裝廠佰鴻（3031）、宏齊（6168）、立碁（8111）、艾笛森（3591）、弘凱（5244）等LED封裝廠持續繳出獲利財報；而光鋐（4956）、富采旗下的晶電等LED晶片廠，則因訂單能見度不高衝擊稼動率，導致第三季財報赤字。

億光第三季受惠於業外獲利高達1.94億元，相當於挹注第三季EPS達0.44元，推升第三季獲利逆勢季增，但年減30.5％，單季每股稅後純益0.96元，累計億光今年前三季營收154億元，稅後純益12.8億元，年減23.8％，每股稅後純益2.89元，由於今年大環境黑天鵝襲來，億光要達成法人圈今年初的獲利估值4～4.5元雖有難度，但是持續繳獲利財報已經十拿九穩。

其餘封裝廠宏齊、佰鴻、艾笛森、弘凱、湯石照明今年前三季EPS分別達1.59元、0.85元、0.4元、1.82元、0.72元，立碁也繳出1.07元的獲利成績單，由於多數LED封裝廠盈餘發放比率均不低，以今年前三季獲利進度來看，明年仍有機會穩健配息。