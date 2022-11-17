NBA球星魔獸霍華德來台灣打球，民進黨政治人物陳時中、鄭運鵬忙不迭地去蹭，以及警察大學校長陳檡文曾出入黑道招待所，聲稱是為了蒐集白狼張安樂情資。資深媒體人李艷秋認為，為什麼說謊也要蹭球星？其實他們真正要蹭的是年輕票。

李艷秋今(17日)在《李艷秋的新聞夜總會》臉書粉專貼文表示。民進黨的DNA裡，除了年輕票，就是抗中票。球星魔獸來台灣打球，桃園市長候選人鄭運鵬稱，他從小就看魔獸打球，但是鄭運鵬49歲、魔獸36歲，是搞穿越嗎？民進黨台北市長候選人陳時中繼續蹭，稱魔獸選了12號球衣，跟他的選舉號次一樣，陳時中又說，他學生時代必看NBA，喬丹每場球都看。但是喬丹從1984年開始打NBA職籃，那時的陳時中也30多歲，還在學生時代喔！那時台灣就有NBA轉播了嗎？陳時中蹭喬丹比蹭魔獸還離譜。

李艷秋接著指出，為什麼說謊也要蹭球星？其實他們真正要蹭的是年輕票。他們只要說自己也看球、也追球星，跟年輕人就是一國的。現在牛皮吹破了，這些人說句開玩笑，就以為年輕票不離不棄，他們賭的是台灣年輕人已被洗腦完成，只看顏色，不管候選人多離譜。

另外，李艷秋表示，警察大學校長陳檡文被爆料去參加黑道開的招待所開趴同樂，期間還有傳播妹同歡。他解釋是去搜集統促黨總裁張安樂的情資，結果被警政署打臉，沒有要求他搜集情資，也沒有接到他的報告。

李艷秋認為，高階警官做出這樣有違專業倫理、嚴重影響風紀的事，他只要搬出白狼，一切都正當了。就算民意認為不妥，他只要舉起抗中保台大旗，一定會獲得總統蔡英文及民進黨滿意，他就能官運繼續亨通，黑白相通帶給人民的不安和恐懼，他才不在乎呢。

李艷秋覺得，民進黨的隨口亂蹭、順手甩鍋，已經深植在DNA裡了，要改很難，只要人民不覺得自己被弱智化，後面還有更離譜的笑話可看。