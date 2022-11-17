在感情世界中，兩個曾經愛得濃烈的人，隨著情逝也終將成為過往，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4星座男性的愛情也有先來後到，對於新桃花無動於衷，反倒對舊愛念念不忘。

▍金牛座

金牛男性格內斂、憨厚老實，對於感情異常執著也十分專一，新鮮感反而沒那麼吸引他們，舊愛在他們心中就像是一杯濃醇美酒，越久越香濃。新人若想走進金牛男的內心深處，需要花費不少時間精力，只是往往在還沒成功打開他們的心門時就，就已經轉身投入別人的懷抱了。

▍巨蟹座

巨蟹男相當重感情，喜歡被粉紅泡泡的戀愛氛圍壟罩其中，只是他對於感情相當執著，就算所愛非人，他們也聽不進別人的勸告，一路愛到底。即便遇到不錯的對象，也會因為舊愛而對桃花視而不見，傻得讓人心疼。

▍雙魚座

雙魚男可說是為愛而生，不能沒有愛情的滋潤，甚至願意為對方付出所有，極具奉獻精神，就算與前任沒有復合的可能，他們心中仍然存有幻想，死心踏地的等著對方總有一天會回到自己的懷抱，對於新歡愛理不睬。

▍天秤座

天秤男與人為善且個性溫和，身邊不乏愛慕者，不過因為非常重感情，心裡只能容得下一個人，導致他們面對破碎的感情時，做不到豁達的面對，分手後往往需要很長時間才能走出來，甚至經常抱著與舊愛破鏡重圓的幻想，對於發展新戀情總是興致缺缺。