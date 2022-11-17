高雄房市熱潮趨緩之後，也反映在今年10月高雄全境的申報開工建案，總銷金額只有95.17億元，比去年同期的251.95億元，年減達62.23％，而且只有8個大樓建案申報開工，戶數只有546戶，但累計今年前10月高雄全境的申報開工總銷金額約2,401.61億元，仍比去年同期的1527.38億元，年增57.24％。

高雄市不動產開發公會與大高雄不動產開發公會，17日聯合發布今年10月高雄全境的申報開工數據。

2大公會指出，今年10月高雄全境的申報開工建案，總銷金額約95.17億元，比去年同期的251.95億元，年減達62.23％，其中，大樓建案總銷金額有71.30億元，占比約74.91％。

2大公會表示，大樓建案仍以1到3房的小宅為主，戶數約484戶，占大樓總戶數546戶的88.64％，今年10月的大樓總戶數，也比去年同期的2149戶，大減74.59％。

雖然10月單月量縮，但累計今年前10月高雄全境的申報開工總銷金額約2,401.61億元，仍比去年同期的1527.38億元，年增57.24％。