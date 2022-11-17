「台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎，電動車LED光源模組及元件廠聯嘉光電（6288），在推動全球汽車永續供應鏈管理、資訊揭露及環境績效的專業及用心，深獲肯定，同時拿下「台灣百大永續典範企業獎」及「企業永續報告書金獎」兩項大獎。

有台灣企業永續奧斯卡美譽的《台灣企業永續獎》，本屆共計424家企業報名參加，較去年成長29％創下歷年新高，874位評審團的嚴謹評選，獲獎難度大增。參獎企業共占台灣上市公司市值的76％，其年度營業額高達36.13兆元，是台灣2021年度GDP的1.67倍，顯見永續議題已為台灣產業發展的重中之重。

聯嘉光電總經理黃昉鈺表示，聯嘉光電以LED節能減碳產品為主要營業項目，對於環保的推動不遺餘力，對於社會公益的參與竭盡所能，並且在上市之前就已超前落實公司治理。對於完成碳盤查及碳揭露取得國際第三方認證，落實氣候相關財務揭露（TCFD）等，與國際ESG趨勢接軌的具體成效，近來頻頻獲得北美、歐洲及大陸市場汽車供應鏈客戶的稱許及讚賞。

聯嘉有超過45家汽車原廠的合作實績，市面上幾乎所有的電動車款，如特斯拉、GM、Rivian、Fisker等，及即將發表的歐美高階新車，都選擇聯嘉做為供應商，顯見聯嘉在車用光電領域的創新、節能、環保研發成果，已經在全球汽車供應鏈的綠色永續熱潮中，站穩重要的份額。