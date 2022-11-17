世足賽即將於11月21日開打，各國球隊球衣國內供應鏈主要廠商遠東新（1402）、新纖（140）指出，主要訂單已在9、10月陸續出貨，目前關注的是後續發酵的「長尾」效應，將攸關賽後訂單量的大小。遠東新主要是與德國運動品牌大廠愛迪達（Adidas）長期合作，早已是世足賽各國球隊球衣的重要供應鏈。遠東新指出，本屆共有九國的球衣是由遠東新供應，其中，包括德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥、比利時、威爾斯等，共七國球隊已進入決賽。遠東新指出，今年最新的「海洋回收紗」搭載強力抗爆織造技術所生產的「環保抗爆球衣」，是今年各國球隊選用最多的球衣。遠東新指出，世足賽商機已開始發酵，買氣已逐漸湧現，預期可望對集團在景氣調整期帶來不小的業績。遠東新指出，從2015年起以海洋廢棄寶特瓶為原料的「海洋紗」，在2016年底已陸續出貨，可用於鞋材及服飾，除了世足賽外，美國NBA、歐洲足球賽等也有多數球隊採用。新纖的紗線等紡品，則是提供給美國知名品牌NIKE使用；新纖指出，近幾年全球各大賽事，主要使用NIKE的產品，新纖都有供應紗線等紡品。世足賽開打，後續「長尾」效應發酵才是供應商訂單來源；新纖表示，賽事中，有特別突出的球星、或進入決賽的球隊，所穿的球衣，將成為市場追逐熱銷的品項，這對供應商賽後訂單及相關周邊品項，會是供應鏈較關注的一環。遠東新指出，今年推出的「環保抗爆球衣」不僅在回收再生領域是業界的先驅，高規織造技術、搭配快速反應品牌客製化需求的完整供應鏈，已是品牌廠指定的環保材質，預期，後勢訂單看好。由於此波疫情長達2、3年，新纖認為，世足賽後，服飾消費市場應有一波報復性的熱銷。