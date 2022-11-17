俗稱「浮腳筋」的靜脈曲張好發於需久站的職業者，嚴重造成傷口感染惡化，除了穿彈力襪的傳統方式，台南市立安南醫院3年前引進萬能膠水靜脈閉合微創手術，共完成107例，皆有效緩解症狀、降低併發症與副作用，效果顯著。

櫃姐、空姐、護理師、夜市攤販等職業需久站，常造成小腿靜脈曲張。台南市立安南醫院心血管外科是南台灣少數治療慢性靜脈疾病的醫院，近年又有新的臨床成果。

靜脈曲張多數發生在大隱靜脈，因靜脈曲張造成血液回流不良，患者腳容易水腫，常見抽筋疼痛，血液循環差，一旦腳部受傷容易感染，嚴重者甚至影響行走。

安南醫院心血管外科醫師文豪表示，許多患者認為靜脈曲張只是難看，並無影響，不理會就醫，部分患者求診，都是因腳部感染傷口或影響行走，才會就醫。

安南醫院3年前引進迷納斯萬能膠水靜脈閉合手術，將膠水灌入鬆掉的靜脈黏起來，促使血液從其他健康血管回流。僅需1次手術即可完成，手術無健保給付，一瓶膠水量近10萬元，可視膠水量用在單腳或雙腳。

院方3年來共完成107例手術，患者年齡介於18歲與87歲之間，術後百分百有效緩解症狀，更改善小腿青筋浮腫外觀，效果顯著，其中有3人雖對膠水局部過敏，經藥物治療，都在2周內痊癒。

文豪表示，靜脈曲張分成6級，在2級程度內適時治療，都可減緩惡化。