夏如芝（左起） 謝祖武、 張本渝將在第二季繼續糾纏。（華視提供）

華視、公視台語台《婚姻結業式2》於今(17)日正式開鏡，第一季原班人馬謝祖武、張本渝、何如芸、夏如芝、梁赫群、陳慕義、廖妹仔皆到場參與。鄧安寧導演表示國內關於熟齡愛情劇的不多，很高興能加入劇組團隊，透露第二季會從「卒婚」的議題往下延伸，參考國外的成年人議題戲劇，他認為親密戲和裸露在戲劇中自然地呈現是正常的，透露有和演員溝通並開玩笑說：「目前為止大家都願意，除了張本渝以外。」 聽了讓大家更加好奇這一季的發展。

《婚姻結業式》在劇中探討熟齡情感的話題，獲得不少觀眾的好評，對於戲劇能獲得共鳴，謝祖武提出了自己的見解表示，人不管到幾歲都會有情感的問題，婚姻是否能代表完全的愛情，這是一個我們放在心裡，但是沒人敢公開回答的話題，你娶的是不是你最愛的那一個人？ 是值得思考的。

話說到此他也笑著接著說：「我當然是娶了最愛的人」，然後他眼神看向梁赫群笑說：「梁赫群也是」。被工作人員開玩笑追問都不換廟就對了？ 梁赫群回應：「我們是很虔誠的，同一間廟從小拜到大。」兩人妙語如珠逗樂眾人。

張本渝被問及演完第一季是否會「恐婚」時，笑說：「不會呀! 婚姻不就是這麼回事嗎？ 沒有進去的就想進去，在裡面的就想跳出來，我現在還沒有進去就會有些想像，要有一天真的經歷了，才會知道我想進去，還是想出來。」

談到新一季的演出，張本渝透露因為已經拍完了一段時間，要靠讀劇本再把感覺找回來，被問及是否有私下和謝祖武重新培養默契，笑說：「不用! 他就跟誰都『人人好』(台語)的個性，我比較需要克服的是每次我在演戲，他都在旁邊做鬼臉，要不笑場真的很難。」

在上一季劇中何如芸和陳慕義簽署卒婚協議，最後又回歸家庭，在第二季中的發展備受觀眾矚目，陳慕義表示還沒有看過劇本，還不清楚劇情未來的走向，但聽到鄧安寧導演要安排他演親密戲，讓他直呼：「嚇死我了!」

同樣要演出親密戲的何如芸還開玩笑說：「可以喝醉了再上」然後她也現場向導演撒嬌求情說：「我內褲可以不要穿四角的嗎？」似乎暗示這一季可能會有突破性的表演。在劇情上的發展，何如芸表示上一季角色已經有了圓滿的結局，第二季又過了幾年，要再去揣摩劇中隔幾年的心境變化要再做些功課。

飾演「小雪」的夏如芝在第一季劇中用計破壞謝祖武和張本渝的感情，被觀眾視為「心機女」，對此夏如芝表示，在網路上分成認同小雪派和討厭小雪派，戲劇角色從不同角度來看會有不同的理解，直言：「沒有絕對的壞人或好人，很開心至少能受到觀眾朋友的討論。」鄧安寧導演則是在旁開玩笑說：「被罵就好了，被罵就有收視率了!」

以探討熟齡情感新關係為出發的台語劇集《婚姻結業式2》，集結第一季原班人馬謝祖武、張本渝、夏如芝、何如芸、郁方、梁赫群、馬力歐、陳慕義、尹昭德、廖妹仔等人，第二季加入全新卡司田中千繪、邱凱偉、張天霖、茵芙、許乃涵、王以路，將於2023年於華視主頻與公視台語台播出。