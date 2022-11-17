近日台籃討論焦點之一的T1聯盟桃園永豐雲豹，17日再宣佈一個新消息，邀請男星廖威廉擔任球隊整季15場主場賽事主持人，儘管第一次擔任籃球主持人，廖威廉私下其實相當熱愛籃球運動，除了誓言將主場氣氛炒到最高點，也開玩笑說球季結束後看是他的英文程度成長，還是「魔獸」霍華德中文變好。

以下為桃園永豐雲豹新聞稿全文：

桃園永豐雲豹職業籃球隊今(17日)宣布邀請男星「廖威廉」擔任整季15場主場賽事主持人，誓言把現場氣氛炒到最高點，並引爆桃園在地球迷熱血情緒，號召全場共同捍衛雲豹棲息地！

威廉過去從沒有擔任籃球賽事主持人經驗，但相當熱愛籃球運動，11月19日雲豹主場開幕戰是他賽事主持初體驗，自認英文程度不到頂尖的威廉，心情緊張地笑說：「希望雲豹有一座冠軍以及圓滿的球季，也希望霍華德喜歡台灣，看看球季結束後，我的英文變比較好，還是霍華德中文變比較好！」

上個球季威廉就不時會到現場觀看雲豹賽事，對於雲豹團隊絕佳氣氛印象深刻，他表示，雲豹團隊非常年輕，是一支非常願意大膽嘗試的球隊，給球員的照顧也很好，是能帶給球員跟球迷幸福感的球隊。

雲豹本季新加入超級球星霍華德，威廉說：「我想對瞭解台灣運動和籃球的朋友們來說，都認為這是個不可能的任務，所以我有特別上網去看其他主場MC的主持風格，更對雲豹球員做了許多功課，希望帶給球迷們完美的球賽饗宴。」