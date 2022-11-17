謙虛是一種美德，但如果過於謙虛，甚至害自己變得沒有自信，可就不是件好事了。命理網站《旺好運》分享，雙魚座、摩羯座、雙子座的人明明很有能力，卻總是沒有自信，擔心讓別人失望或結果不如預期，而顯得有些畏畏縮縮，不敢盡情展現自己。

第三名：雙魚座

雙魚座其實很有自己的主見，對於工作上交代他們的事務，都會使命必達，但雙魚座很容易因為一些小小的挫折傷心，甚至因此一蹶不振，變得非常沒有自信，如果有人可以在這個時候拉他們一把、多給予他們一些鼓勵，雙魚座就能重新振作起來。

第二名：摩羯座

摩羯座不習慣成為眾人的焦點，屬於默默努力、認真做事的類型，他們其實非常有能力與實力，但總是會懷疑自己，對自己很沒有自信，只要能被越來越多人看見或稱讚，相信摩羯座就會大方綻放出自己的光芒。

第一名：雙子座

雙子座頭腦靈光、反應很快，而且點子也特別多，對很多事情都有自己的一套看法，但他們總是害怕犯錯而讓別人失望，又或是擔心競爭對手比自己還強，導致常常自信心不足，只要雙子座可以克服心中的那道關卡，相信他們就能闖出自己的一片天。