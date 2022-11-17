現在不少人想自己當老闆，但創業並非簡單的事，除了要有資金外，合作夥伴也非常重要，有時夥伴共事到最後，可能會鬧翻。《搜狐網》近日分享4個適合一起創業的星座，雙方都非常有默契，必定能做出好成績。

1、金牛座＆雙子座

金牛座屬於想到什麼就去做的類型，不管過程有多艱難，他們都會想辦法搞定，而雙子座雖然比較懶散，但卻非常有想法，總是能想出一堆點子，一個富有行動力，另一個則是有創造力，兩人在一起非常適合創業，必定會大有所獲。

2、巨蟹座＆天蠍座

不少人認為，性格合不來的人千萬別一起創業，過程中容易因意見分歧而鬧翻，不過巨蟹座和天蠍座卻是一組例外，他們雖然個性差很多，但卻能很快了解對方想做什麼事，而且也願意全力配合，兩人在一起非常有默契，一起創業會做出成績。

3、處女座＆摩羯座

處女座和摩羯座個性相像，當他們單獨做一件事時，靈感都很有限，做出來的效果往往都不佳，不過兩人若成為搭檔，他們就能激起不小火花，有時其中一方想出點子，另一方就像被打通任督二脈，靈感也會跟著湧現，兩人創業一定會有意想不到的收穫。

4、天秤座＆雙魚座

天秤座個性較強勢，他們很有自己的想法，希望一切能按照自己的規劃，而雙魚座則是對任何事都無所謂，只要有人將任務交給他們，雙魚座就一定會去執行，因此兩人創業時，天秤座負責規劃領導，而雙魚座則是付出行動力，只要能分紅，他們就很開心了。