美國總統拜登在印尼G20峰會場外，大讚俄羅斯第一頻道攝影師尤里·紹爾莫夫（Yuri Sholmov） 的身材，猛誇說：「你們看，真棒，這傢伙的二頭肌讓我害怕，它們比我的腦袋還大，我們稱這種手臂為『槍』」，現場有人提醒他是俄羅斯人，但拜登不以為意地表示，「我不管他哪裡人…只關心他的肌肉」。
俄羅斯官媒《今日俄羅斯》（Russia Today）報導，G20峰會期間，各國元首在場外進行非正式交流，俄國攝影師尤里剛好看到拜登總統就，於是上前拍攝他與法國總統馬克宏的對話，這時拜登也看到這位攝影師就狂讚說，「這傢伙的二頭肌讓我害怕，它們比我的頭還大。」
現場有人提醒拜登，這位攝影師是俄羅斯人，但拜登不以為意說，「我不管他哪裡人…只關心他的肌肉」。一旁的法國總統馬克宏也開心附和說：「這身材練得很棒！」
對此，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）狂酸，「站在旁邊的馬克宏是多麼欣喜若狂啊！如果他允許俄國媒體進入愛麗舍宮（法國總統官邸），我們的人將向他展示更多。」
報導指出，尤里·紹爾莫夫現年41歲，在俄羅斯第一頻道擔任攝影15年，因採訪工作的關係，看過不少國家元首，見拜登也不止一次。
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