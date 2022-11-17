有「台灣第一女優」封號的網紅吳夢夢，近年除了自己拍片也當起監製，創了YouTube頻道「思春社」分享各種兩性方面知識；吳夢夢在頻道最新影片中透露，目前本土女優拍AV的價碼範圍，更點名女優Stayc是20萬元等級，4項條件最加分。

吳夢夢在「思春社」最新影片主題是粉絲快問快答，其中被問到女優拍一部片到底能賺多少錢，她也不隱瞞直說「大概3-20萬元」，並解釋現在比較多女優能挑，所以也比較好砍價，才會從之前網傳的6萬元降到3萬元。

而有網友更好奇是否存在20萬元等級的女優，吳夢夢也點名女優Stayc「就長得20萬的樣子」，並點出她身材好、長得漂亮、演技好、聲線好，這4項條件讓她很加分，儘管個性比較火爆，「但是拍片又不看個性」，更大方坦言自己很喜歡Stayc的個性。

其實吳夢夢曾透露自己是從各種性工作論壇，尋找適合拍片的對象，但遇到外貌出眾的卻大多不願意，還有的寧願私下接客大過於露臉被親友發現，婉拒她拍謎片的邀請。