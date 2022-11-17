日本自由行注意！東京將疫情警戒上調至「感染再次蔓延」

「好想去日本！」是不少哈日族這幾年的心聲，今年10月日本開放觀光自由行後，已有不少民眾規畫前往或已經成行。不過日本新冠疫情最近逐漸升溫，該國專家認為新冠疫情已進入第8波；東京都政府17日宣布將感染警戒級別由第三級上調一級至「感染再次蔓延」（感染が再拡大している），呼籲民眾提高警惕，加強防疫措施。

根據世界衛生組織（WHO）最新統計，日本上週新增確診病例數為503,766，較前一週增加約25%，連續2週居全球之冠。

根據日媒《時事通信社》報導，日本政府17日表示目前全國正在進入第8波疫情。為此，東京都政府宣布，將把疫情感染警戒由第三級上調至一級至「感染再次蔓延」（感染が再拡大している），對醫療醫療供給系統的警戒級別維持不變。

自今年10月中旬以來，這個分四級的感染警戒級別維持在第三級。日本時事通信社稱，這是10月中旬以來，感染警戒級別首次達到第二級。

東京都知事小池百合子表示，擔心今年冬天在疫情持續之際，季節性流感也同時流行。呼籲民眾盡早接種疫苗。