台灣科技產業蓬勃，護國神山台積電吸引不少新鮮人搶進。近日一名自稱台積電員工的網友，他分享自己面試時的經驗，並統整身邊男性友人「學歷成績」和「面試邀請」之間的關聯，掀起網友熱烈討論，有網友驚呼如「種姓制度」一樣，看學歷分配等級。

這名網友在Dcard發文分享他在台積電面試遇過的怪事，從最一開始，通常應徵者收到面試邀請後會被要求在四天內回覆，但也曾有過期一個月後點選接受，仍收到人資重新寄送的案例；在接受面試後，畫面會跳到預約面試時間的頁面，也曾有太晚預約而面試時段全空無法選擇的案例。

他續指，確認面試時間後，應徵者會收到面試連結信，要求上傳成績單及面試投影片等資料，但也曾遇過沒上傳任何東西仍拿到offer的案例。除此之外，雖然有不少拒絕offer後沒下文的案例，但他也曾遇過有人拒絕2次offer後，還是有收到offer。

最後，他根據身邊男性友人的「學歷成績」及「面試邀請」統整兩者之間的關係：

四大物理類純博+大學20%內+碩卷--RD_Pathfinding+RD_DTP+RD聯合面試

四大物理類純碩+大學30%內+碩卷--RD_Yed+ProductEngineer+RD聯合面試

四大電類純碩+大學20%內--RD_DTP+RD聯合面試

四大物理類純碩--RD_製程整合+RD_NPTD+RD_ATMD

四大物理類混碩+大學卷--RD_NPTD+OP_OPC

四大化學類混碩--RD_ATMD+RDPC+RD_封測+廠務_水

四大機械類混碩--RDPC+廠務_水/機械

四大環工類混碩--廠務_水

四中二科機械類純碩--RDPC+18B_EE+15_ME

四中二科地科類大學畢+大學30%內--14B_Lit

四中二科大氣類大學畢--14B_Etc+18B_EE

四中二科地科類大學畢--MAE

四中二科管院大學畢--AE_倉儲

不過他補充，錄不錄取還是要看主管緣居多。貼文曝光後，掀起網友熱議，「看來收到的職位，還是跟學校與成績及是否有卷有關」、「就是個看學歷，分配等級的種姓制度分發」、「酷欸，還有這樣分類」、「種姓制度」。