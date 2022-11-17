全球知名加密貨幣平台FTX聲請破產，台灣受害者在網路組成自救會，金管會今天提出3點說明，將持續關注後續發展及國際相關主管機關處理方式，並重申民眾進行相關交易應提高警覺。

FTX聲請破產，震撼幣圈，投資人押上的身家恐一夕之間血本無歸，台灣受害者串聯組成自救會，在網路社群尋找其餘受害者，盼一起尋求解決之道。

金管會銀行局及證期局今天聯合發布3大聲明，第一，鑑於虛擬資產交易資訊較不透明、價格波動較劇烈且投資風險較高，金管會先前已多次發布聲明提醒民眾，民眾無論透過境內外虛擬資產平台或私底下進行交易，都務必提高警覺，審慎判斷相關資訊真偽並評估投資風險。

第二，除了具證券性質的虛擬通貨（STO）是證券交易法所稱的有價證券，應遵循證交法相關規定外，其他種類虛擬通貨或衍生的其他商品都不是金管會核准發行的金融商品。

金管會指出，FTX是在境外的加密貨幣交易平台，並非金管會核准設立或監督管理的機構，相關商品也是在境外提供。

第三，金管會將持續關注後續發展，並了解國際上相關主管機關對此事的看法及處理方式。