屏東58歲林姓農民不慎遭整串香蕉擊中腹部，導致腹部大量積血還失血性休克，幸經屏東醫院聯手高醫啟動「腹部急症綠色通道」搶回一命，目前恢復狀況良好。（屏東醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東58歲林姓農民在香蕉園工作時，不慎遭整串香蕉擊中腹部，不料竟壓破肝臟進而發現逾10公分的惡性腫瘤，林為此腹部大量積血還失血性休克，幸經屏東醫院聯手高醫啟動「腹部急症綠色通道」搶回一命，目前恢復狀況良好。

屏東醫院指出，林姓病患在被整串香蕉擊中腹部後，因腹部疼痛逐漸加劇，隨即由家屬聯絡救護車緊急送屏東醫院急診，醫師經腹部外傷超音波發現病人右上腹大量積血及肝臟邊緣不規則，疑似肝臟大面積撕裂傷，並立即為病人進行腹部電腦斷層檢查。

隨後，院方在病患右側肝臟第六節處出現大面積撕裂傷併發大量腹內出血，屬肝臟撕裂傷第三、四級，且病患在到院時已出現心跳過快及意識漸趨遲鈍的狀態，進入失血性休克第二期。

後經急診室大量輸血穩定病人生命徵象後，隨即安排病人進入開刀房進行剖腹探查手術，結果意外發現肝臟第六節處一個逾10公分大型肝臟惡性腫瘤破裂並持續出血中，外科團隊研判，應為肝臟惡性腫瘤破裂所引起的腹內出血，最佳的治療方法為利用外科填塞術式先行穩定病患生命徵象後，再轉往醫學中心進行緊急血管攝影及動脈栓塞治療。

為此，屏東醫院隨即啟動「腹部急症綠色通道」，與合作醫學中心高雄醫學大學附設醫院外傷小組聯繫後隨完成病人病情交班，即由救護人員接手直接轉送高雄醫學大學附設醫院接續並完成後續手術治療，病患目前恢復狀況良好。