高雄1處老舊公寓驚見大門綁著將近20把各式各樣刀械，民俗專家也做出解釋。

有名外送員送餐到高雄三民區某公寓，驚見1戶住家大門綁著近20把刀，有「剪刀、牛排刀、水果刀、美工刀」錯落綁在大門上，不僅嚇壞其他住戶，該外送員也將此奇特景象拍下上傳至網路，引起網友議論紛紛；警方接到民眾檢舉，由於大門上的刀械目前未傷及他人，將依社會秩序維護法裁罰，對此，民俗專家廖大乙也做出解釋。

據了解，該公寓大門上方有個羅盤，下方綁了近20把各式各樣刀械，民俗專家廖大乙見此景象認為「很針對」，他解釋「這是民間詛咒下降頭的一種，並認為該住戶或許與對面鄰居應該有仇」。

高雄1處老舊公寓驚見大門綁著將近20把各式各樣刀械，民俗專家也做出解釋。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

據了解，屋主為66歲獨居林姓婦人，林婦向警表示，因之前與鄰居有噪音方面的糾紛，後續曾發生過口角衝突，還互相提告過，因擔心會遭人尋仇，才會在門上綁上水果刀、剪刀、美工刀等刀械，藉此防身自保。

警方指出，林婦在門口放置殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，因目前尚未危及到他人，故依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款裁處，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。