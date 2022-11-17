「阿姑」周遊與老公李朝永及獅友一起出席捐贈救護車儀式。（李朝永提供）

「阿姑」周遊與老公李朝永出席捐贈救護車儀式。（林淑娟攝）

周遊（阿姑）一向熱心公益，眼見偏鄉缺乏救護車，她再度號召獅子會「獅姐」有錢出錢、有力出力，買了最新設備的救護車捐贈偏鄉的署立台東醫院，17日在衛生福利部舉行捐車儀式。周遊透露自己為此緊張到前一晚失眠，吃了安眠藥後效果不佳，又自作聰明想喝酒助眠，結果整個人發熱、發燙，精神變更好更睡不著，後來一問導演老公李朝永，才知那是朋友送的補藥酒，趕快喝水，直到天亮才稍微瞇一下睡著。

活力十足的阿姑表示自己相當健康，「我做善事就會很有活力」，並說期待疫情更趨緩，想要出國遊玩，也可能和獅子會一起辦自強活動。一身紅色套裝的她透露，平常穿衣服都是李朝永搭配，「他不喜歡我露胸，他喜歡我的背，都叫我露背，我不聽話他還會生氣」。

問起近況，阿姑話鋒一轉透露自己前一天哭了一整個下午，「我看我的作品、成就，就哭了，想起當年怎麼考試，怎麼進電視台工作，在電視台受的委屈，看到當年的報導寫著『戲劇是我的人生』，我就哭不停」。李朝永解釋，「我們把劇本、錄影帶捐給國家影視中心，國家影視中心有來籌備。像《神鵰俠侶》、《飛龍在天》等錄影帶，我們未來會有一個陳列館，也在籌備周遊藝術館，未來都會發表」。

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