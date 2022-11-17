距離投票只剩9天，彰化縣長王惠美請假，全心投入選戰，17日王惠美競選車隊接力和各選區藍營候選人進行車隊掃街，上午到大村、員林、社頭、田中和二水，下午到溪州、北斗、田尾、永靖和埔心。沿途受到支持者熱烈歡迎，紛紛揮手加油、打氣。
王惠美競王惠美競選總部表示，選前黃金周末，19、20日將在和美鎮、員林市舉辦2場團結大會，號召26鄉鎮市支持者在南彰、北彰大會師，北彰場為19日周六上午8時30分在和美鎮物流中心預定地舉行，南彰場20日周日下午3時在員林市圓林園公園登場。
距離投票只剩9天，彰化縣長王惠美請假，全心投入選戰，17日王惠美競選車隊接力和各選區藍營候選人進行車隊掃街，上午到大村、員林、社頭、田中和二水，下午到溪州、北斗、田尾、永靖和埔心。沿途受到支持者熱烈歡迎，紛紛揮手加油、打氣。
王惠美競王惠美競選總部表示，選前黃金周末，19、20日將在和美鎮、員林市舉辦2場團結大會，號召26鄉鎮市支持者在南彰、北彰大會師，北彰場為19日周六上午8時30分在和美鎮物流中心預定地舉行，南彰場20日周日下午3時在員林市圓林園公園登場。
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