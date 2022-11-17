蔣萬安競選影片--「一個最讚的約定」

台北市長候選人蔣萬安競選辦公室今（17）日發布「一個最讚的約定」電視競選廣告，蔣萬安合體新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，凝聚3位的「陽光力量」，並與市民朋友「打勾勾」約定，約好11月26日一起投票去。

回顧拍攝廣告的過程，副發言人蔡畹鎣表示，三位候選人們百忙之中抽空拍片，由於三位本來就熟識，在導演簡單說明鏡頭位置後，拍攝很快進入狀況，也十分有默契，只花不到一小時便殺青收工。

針對「一個最讚的約定」拍攝理念，副發言人蕭羽耘說，核心想法是凝聚三位候選人的陽光力量，不論是「媽媽市長」盧秀燕的溫暖堅定、侯友宜「人民優先」的態度，以及蔣萬安國際觀的首都市長高度，希望能在選舉後期注入一道暖暖陽光。

蔡畹鎣指出，電視廣告中，有很多夥伴都比著6，靈感源自蔣萬安抽中六號，除了「六六大順、台北出運」之外，六代表的是與市民「打勾勾」，是一個最讚的約定，約好了再困難也要堅持下去的精神。

蕭羽耘表示，這次選舉過程中，有許多的暗黑算計、冷言冷語，對於千奇百怪的抹黑、扭曲，甚至波及家人的狀況感到遺憾，但廣告想要傳達的，即是「要記得讓陽光回來、讓黑暗遠離」「也要讓良善回來，讓失望遠離」。

蔡畹鎣說，期待看到廣告的台北市民能一起攜手努力，讓光明與良善重新成為台灣價值、台灣共識，為台灣注入旭日般的能量；蔣萬安跟市民們最讚的約定，就是約好11月26日投票去，用選票支持6號蔣萬安。