伴隨庫存去化、油價高檔支撐，加上大陸清零政策鬆綁，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情因買盤看空氛圍趨緩，展現止跌回溫走勢。其中，PP、ABS同步攀揚反彈15美元，PP每噸價格895美元，蓄勢挑戰900美元整數關卡，ABS則止跌回穩達1,315美元。

此外，PVC、HDPE、LDPE、EVA及PS全面持平走堅；至於LLDPE下跌10美元。台塑（1301）、台化（1326）、亞聚（1308）、台達化（1309）、國喬（1312）營運加分。

原油成本走勢回暖，對PE、PP等塑化價格形成一定支撐，惟大陸石化下游工廠採購積極性不高，個別剛需補貨，市場價格或穩中偏弱調整為主。

其中，大陸PP市場寬幅下跌後趨穩，近期裝置保持平穩運行為主，開工率波動不大，貿易商多為完成銷售計劃補庫，石化庫存小幅下滑，預計短期PP市場小幅反彈。

PE前期停車的獨山子石化、浙江石化、神華新疆等部分裝置重啟，導致產能利用率小幅提升，終端採購謹慎，下游維持剛需市場，近期仍以震盪偏弱為主。

PVC因大陸北方地產基建陸續停工，六成樣本管型材企業開工走弱，短期下游需求難有明顯放量，生產企業開工負荷率部分較前期略提升，華東電石法PVC市場窄幅整理，華東乙烯法PVC變化不大，價格區間窄幅震盪整理。近期地產托底政策頻出，預期雖樂觀但市場效果還需時間傳導和驗證。

此外，大陸江蘇SM港口樣本庫存總量小增至7.95萬噸，國產補充偏穩定，但受天氣影響抵港低於預期，下游剛需提貨有保持；SM市場低價惜售跟出貨了結對峙，買盤謹慎按需，交投小幅震盪窄盤。