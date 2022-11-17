美國總統拜登（Joe Biden）過去一週馬不停蹄展開亞洲行程，11日出席埃及舉行的聯合國第27屆氣候峰會，隨後飛抵柬埔寨參加東亞高峰會，接著才是剛落幕的G20峰會。不過拜登當天上樓梯突然一個踉蹌，還好一旁印尼總統迅速反應，伸手救援。

綜合外媒報導，本月20日即將歡度80大壽的拜登，近年來公開出糗、失態似乎已見怪不怪，日前才分別在COP27大會和東協峰會上感謝主辦國時口誤，二度將柬埔寨說成遠在南美洲的國家哥倫比亞，隨後才自行更正，遭外界大酸特酸應該加強地理課。

而昨日(16)他在為期兩日的G20峰會，最後一天受邀到峇厘島拉萊（Ngurah Rai）紅樹林公園參訪，只見一身深藍色西裝與印尼總統佐科威(Joko Widodo)並肩走上樓梯，突然最後一階沒有踩穩絆了一下，差點摔倒，所幸佐科威反應夠快，立刻挽手攙扶拜登，緊接著若無其事步入會場，全程都被鏡頭給記錄下來。

#WATCH | US President Joe Biden stumbles at the stairs as Indonesian President Joko Widodo holds him during their visit to a Mangrove forest in Bali at #G20Summit2022 pic.twitter.com/5graKRK82K — ANI (@ANI) November 16, 2022

回顧拜登令人捏把冷汗的小意外多到不可勝數，讓外界愈來愈擔憂他老年癡呆的身體是否能繼續帶領美國；上次走樓梯慘摔是去年(2021)登上空軍一號時，他以緩慢速度爬上登機階竟三度跌了又起，不過白宮事後發聲明表示，當時出現強風才導致總統重心不穩失足。