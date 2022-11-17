澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制17日下午新聞發布會上，衛健委發言人、宣傳司副司長米鋒指出，優化調整疫情防控《二十條措施》發布以來，各地正及時糾正與《第九版方案》不相符的做法，既要防止「一封了之」，又要防止「一放了之」。

米鋒表示，各地正在迅速貫徹落實，細化執行方案，開展政策培訓，加強社會動員，結合自身實際，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務等方面採取更為精準的措施。一些地方也在及時糾正與《第九版方案》和《二十條措施》不相符的做法，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。

米鋒表示，要堅定不移堅持人民至上、生命至上，落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，完整、全面、準確理解和把握優化防控工作的部署舉措，堅決反對兩種傾向，既要持續整治層層加碼，防止「一封了之」，又要反對不負責任的態度，防止「一放了之」，保障好《二十條措施》不折不扣落地落實，保障好人民群眾生命安全和身體健康。