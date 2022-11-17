日前72歲許婦由南投至台中大里區塗城路一間診所施打疫苗，先至農會領錢後，開車在附近繞尋合適的停車位並步行至診所，未料找車時卻遍尋不著；警方沿路尋找，終在2公里外、步行需30分鐘之處，找到許婦汽車，對於許婦堅稱停車位離診所「很近」，更讓警直呼「好腳力」。

中市警霧峰分局成功派出所警員傅傳輝日前下午1時許執行值班勤務時，見2名民眾急忙跑進派出所，其中許婦表示，她的汽車不見了，與友人自行尋找皆無所獲，於是向警方求助。

許婦向警方表示，她住南投，特地至台中大里區塗城路一間診所施打疫苗。她先是去農會領錢，後因為診所前車道狹小且不易停車，所以駕車繞尋適當的停車位，步行至診所，未料施打完疫苗後卻發現找不到車子。她打電話向在地的朋友求救卻仍無法找到，不確定車輛是失竊或是只是她忘記停放位置。

許婦堅稱，車輛停放位子和診所「很近」，僅步行一小段就到診所了，但警方調閱路口監視器比對時，發現車輛最後出現的時間、地點均與許婦所說不符，位置完全相反、行經路線不一，影像位置也與診所距離甚遠，疑是許婦找停車位時，繞到迷失了方向，也忘記停放位置。

警方騎乘警用機車至監視器最後出現的地方沿路尋找，終於在瑞城一街路邊停車格發現該車輛；此停車地點與診所相距約2公里，步行更要花費約30分鐘以上，許婦竟覺得「很近、走一小段路而已」，讓警方不禁讚嘆許婦的「好腳力」。

霧峰警分局分局長李建興表示，民眾可以用手機拍下停車點附近的建築物或特殊路標，若忘記停放位置，可沿著走過的足跡尋找，或就近派出所請警察協助尋找，同時呼籲民眾下車後切記確認車輛有無上鎖，防止車輛失竊。