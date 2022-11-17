元太（8069）舉行法說會，董事長李政昊指出，明年大環境有景氣衰退的疑慮，雖然電子貨價標籤是少數有亮點的產品，但電子書閱讀器還是有受到影響，2023年保守看待。

元太今年營運成績亮眼，第三季合併營收為81.04億元，年成長84％，歸屬於母公司之淨利為42.4億元，單季稅後每股盈餘3.72元。前三季合併營收215.17億元，較去年同期成長67％，為近11年同期新高，營業利益為66.20億元，較去年同期成長3.65倍，稅後淨利約42.4億元，年成長245.82％，每股盈餘約3.72元，營業利益和淨利同步創下歷年同期以來新高點。

展望後續的營運，李政昊表示，第四季營收相對於第三季仍有個位數的成長，明年第一季來看仍會是年成長的表現，但是季對季會衰退。明年景氣衰退的疑慮增加，電子書閱讀器、電子筆記本都會受到影響，電子貨架標籤會是產業中少數的亮點。

李政昊指出，全球進入景氣衰退的情況之下，還是會保守地看待未來、預作準備來因應，擴產的進度有所調整。H4會照計畫在明年第一季投產，至於新竹的新廠辦預定有兩條新產線，其中H5預定在2024年投產，H6會有所延後、規劃在2025年。揚州和美國的新線擴產照計畫進行，觀音廠則是會延後，原定明年初動工，將延後到明年中或是明年底，建造成本可望下降。