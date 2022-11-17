拖船（左）協助將新海研一號拖回高雄港。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台灣大學「新海研一號」研究船傳出這個月13日在菲律賓外海電力及引擎失效，船上一片漆黑，船也隨浪大力晃動，散落一地的物品跟文件也跟著左右搖擺，凌亂不堪。海巡署獲報後也派艦在旁戒護，航港局說，目前該船正被拖船拖回高雄港中。

新海研一號傳出於13日上在菲律賓西北部外海電力失效，疑似是船上人員寫下當時情況，內容提到第一時間利用遇險無線電求救，基隆海岸電台也馬上回覆，但當時電力中斷，一片漆黑，僅能有緊急照明燈和手電筒勉強看艙內狀況，大家也穿好救生衣隨時準備棄船，海巡署也派船在旁戒護，後來搶修後基本電力恢復，但主引擎還是失效，因此船在海上漂流2天，更拍下遇上風浪差，船非常搖晃，物品文件全散落一地，全被大力晃來晃去。

海巡署獲報後派出新竹艦以及旗津艦前往戒護，現在正由巡護八號及旗津艦共同戒護回高雄港。航港局則表示，於13日接獲通報後，當下就有掌握狀況，有海巡艦在旁戒護，並跟台大船務室聯繫上，了解狀況後就派拖船從高雄港出發，15日完成帶纜，由於該船因擺動幅度大，狀況不好，拖行速度不會太快。目前該船正於途中，預計明日抵高雄港，但還是得視現場狀況，不過未接獲有船上人員受傷通報。