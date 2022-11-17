主播李珮瑄（右）身穿旗袍恭喜馬千惠主持的頻道訂閱數破新高。（中天新聞提供）

馬千惠特地換上格格裝，慶祝《大新聞大爆卦》頻道訂閱數破新高。（中天新聞提供）

馬千惠變裝成格格。（中天新聞提供）

馬千惠主持的中天新聞《大新聞大爆卦》YT頻道訂閱人數突破50萬，她今（17日）在直播節目中，為感謝觀眾支持，開心換上格格裝亮相，前主持人許甫也特地回娘家、且不計形象變裝成「小甫子」兌現承諾，但馬千惠有些不滿意，虧：「你之前是不是有說50萬就要穿旗袍？」嚇得他趕緊澄清「是網路謠傳」。

對於《大新聞大爆卦》訂閱人數創新高，馬千惠感觸很深，「這一路真的很不容易，50萬訂閱數大家可能覺得還好，但自從轉網路後，做節目真的很不容易，我們一路走來真的是斑斑血淚。」即使磨難不斷，她仍正向喊話，接下來將以訂閱破百萬為目標繼續努力。

許甫即使離開中天，仍很關注頻道，為兌現當初承諾，今天以前主持人身分特地換上「公公裝」前來祝賀，「每當下午一有空就會收看《大新聞大爆卦》，有時偷偷留言也會有粉絲熱情回覆，更有粉絲不時在臉書上更新訂閱數字，也許了各種『鄉野奇談』的裝扮希望我能穿上。」並感謝粉絲們一直以來的愛戴。

而《週末大爆卦》的主持人李珮瑄也穿旗袍到棚內探班，心情振奮地說：「真的很感動，這段時間人數上升其實卡了許久，多虧今年有許多議題，才催生大家更多關注與訂閱，如今突破、達標，真的很謝謝觀眾的肯定與支持，才創造出今日的成績。」《大新聞大爆卦》Youtube頻道：https://www.youtube.com/watch?v=wAEQDzDVvfs