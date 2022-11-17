教育部今(17)日下午召開私立高級中等以上學校退場審議會第7次會議，公布中州科技大學、台灣首府大學將在明年7月31日停辦。位於高雄市的私立新光高中與苗栗私立賢德工商則因財務惡化，被列為專案輔導學校，改善期限設定為2年。

教育部表示，中州科大與台灣首府大學均在第3次退場審議會當中被認定為專案輔導學校，但因為兩校財務狀況已不足以支應辦學，在缺乏營運資金的情況下，學校運作先由退場基金墊付，已主動申請停止全部招生。後續將由教育部解除該法人全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

技職司副司長柯今尉提到，中州科大目前校內有69名老師、74名職員，校方已無資金可用，積欠教職員工數月薪資，目前先由退場基金墊付相關費用等開支支應。該校土地為私產，在明年停辦之後，將啟動清算程序。學生方面則有927名學生在學，111學年度將會有約650人畢業，將剩下254名學生，教育部會協助安置轉學。

高教司副司長梁學政指出，台灣首府大學尚有55名老師、29名職員，校內可用資金估算可使用到明年1月。目前校內還有756名在學生，本學期結束後將還有417人在學，在了解其意願後，會討論是否協助轉學到鄰近學校就學。學校土地方面則屬於台糖所有，在完成解算金計算之後，會對外徵詢政府單位或其他企業等代表是否有意接收。

至於列為專輔名單的高雄私立新光高中與苗栗私立賢德工商，國教署長彭富源說，兩校財務情況同樣惡化，可用資金僅剩3個月，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運，目前依照先提供改善期限2年。

彭富源提到，高雄私立新光高中目前有學生232人、老師30人，苗栗私立賢德工商在學生則有81人、老師13人，教育部將會在14天之內簽准將兩校貼在公告專區，並將續提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，強化專案輔導學校治理。