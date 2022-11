民進黨16日找來民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的辣模女兒里唯拍片催票。黨主席蔡英文表示,里唯跟大家分享一段柏拉圖的話「不關心政治,就等著被糟糕的人統治」。媒體人「逆風的烏鴉」表示,柏拉圖的意思,可能和蔡英文所說的正好相反;而柏拉圖的話只說對了一半,就是台灣的民主政治,確實讓笨蛋和壞人掌握了權力。

逆風的烏鴉今(17日)在臉書粉專貼文表示,「不關心政治,就等著被糟糕的人統治」?蔡英文(的小編)昨天在臉書上寫了這段話催票。這是柏拉圖的名言,出自他的理想國。蔡英文的意思很簡單,就是說大家如果不去投票,糟糕的人就會當選。她顯然是針對傳統上支持民進黨的年輕人,希望他們出來投票,而且投給民進黨。

逆風的烏鴉點出,其實這句話的原來意思不是這樣的。它的英文全文是「Those who are too smart to engage in politics are condemned to being governed by those who are dumber.」大概可以翻譯成「那些聰明到不屑從政的人,受到的懲罰就是被比他們笨的人統治」。所以其實這句話不是在要大家去投票,而是要有能力的人參與政治,以免被笨蛋或壞人掌握政治。

逆風的烏鴉表示,柏拉圖從不是個民主的擁護者,甚至於是將民主政治歸類為腐敗的政體之一,他主張的是哲學家皇帝。柏拉圖說聰明的人應該會出來從政,因為不想被笨蛋統治,就是他們從政的動機。因為對民主政體的恐懼,柏拉圖這段話說的是菁英從政,卻不是廣泛的要人民參與政治。事實上,民進黨的執政,就是得利於2013年起的許多覺醒、社會運動,那時的政治參與可以說是前所未有的高。所以柏拉圖的意思,可能和蔡英文說的正好相反。

逆風的烏鴉接著指出,只是幾千年後,我們還是發現柏拉圖的話只說對了一半。就是台灣的民主政治,確實讓笨蛋和壞人掌握了權力。蔡英文寫了這段文字,無意間是讓自己成了證明後面那段話成立的證據。