Melody、韓國瑜、吳宗憲以及沈玉琳在《11點熱吵店》相見歡。（TVBS提供）

TVBS 《11點熱吵店》邀請到「被政治耽誤的綜藝咖」的韓國瑜及吳宗憲擔任大來賓。現場主持人沈玉琳、韓國瑜及吳宗憲話匣子打開就停不下來，讓Melody笑說：「有機會跟3位『知性男神』同台，真的很開心。」

「政治天王」韓國瑜的口條，連沈玉琳都甘拜下風，封韓國瑜為「金句製造機」，沈玉琳也說：「我很少看到有人比我還厲害的！」談起跟沈玉琳的淵源，沈玉琳表示韓國瑜夫妻檔相當好客，曾經一起到餐廳吃飯結束後，兩夫妻一路目送沈玉琳上車離開，讓沈玉琳感到溫馨。

而逢年過節，沈玉琳也都會收到韓國瑜寄的水果。沈玉琳總是愛跟韓國瑜開玩笑，問他要不要進入娛樂圈當主持人，沈玉琳笑說：「開一檔節目，輕鬆又自在，而且走出去大家都會叫一聲『大哥』。」韓國瑜則謙虛的說：「沒有啦！怎麼可能。」

本日大來賓吳宗憲跟韓國瑜兩人，並不是因為演場會或是政治場合認識，吳宗憲回想幾年前「高雄燈會」，因為想在燈會裡展示自家商品，而間接跟韓國瑜洽談。韓國瑜當時希望廠商可以回饋給高雄市民，就跟吳宗憲交換，希望能用攤位換工作機會，吳宗憲大方釋出6百個就業機會提供給高雄人，韓國瑜也一口答應給6個攤位。

韓國瑜說：「真的很謝謝憲哥給予工作機會，幫忙高雄人。」沈玉琳突然說：「你不要提到高雄，那是韓總的傷心地。」韓國瑜連忙解釋：「不會啦！絕對不會！」