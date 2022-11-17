寶島羽球男雙組合李洋／王齊麟合體挑戰BWF超級300系列澳洲羽球公開賽，兩人17日在16強賽34分鐘便以21比10、21比9輕取日本組合松居圭一郎／竹內義憲，晉級8強；雙胞胎組合李芳至／李芳任、李哲輝／楊博軒兩組男雙將在8強交手，也確定本站男雙4強至少有一組台灣組合。

李洋／王齊麟去年賽季年初泰國3站勇奪3罐，東京奧運也打下金牌，本季略遇低潮，尚未有冠軍入袋，最佳成績是台北羽球公開賽亞軍，其他賽事最好是8強，9月打完日本公開賽後，王齊麟因足底筋膜炎休息一陣子，李洋短暫和學弟盧震搭擋，在歐洲打了3站賽事，本周澳洲公開賽王齊麟回歸賽場，「麟洋」再度合體。

李洋／王齊麟在澳洲站首場直落二打退同胞蘇敬恒／葉宏蔚，第二輪再挫世界排名第29的松居圭一郎／竹內義憲，接下來將和中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹爭奪4強。

本站台灣雙打組合成績，除了上述3組男雙晉8，混雙張課琦／李芷蓁、女雙李佳馨／鄧淳薰也闖進8強，李佳馨／鄧淳薰16強賽21比15、21比14扳倒日本籍第7種子中西貴映／岩永鈴，8強賽在挑戰另一種子組合，大會第2種子、日本組合松本麻佑／永原和可那。