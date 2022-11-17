電競比賽風靡各國玩家，且獎金相當可觀。全球電競獎金榜第一名是美商Valve的遊戲「Dota2」，分析電競數據的網站Esports Earnings數據顯示，該款遊戲的電競獎金逾3億美元。在前20大遊戲開發與發行商中，美商占六成，騰訊等中資企業緊追在後。

日經中文網報導，騰訊共有三款遊戲上榜，其中「英雄聯盟」位居第四名。排名第五的對戰型手遊「傳說對決」每次比賽的獎金平均為47萬美元，達到最高。槍戰動作遊戲「無畏契約」於2020年上市，排在第16名，反映強勁趨勢。

報導指出，電競比賽的觀看者越多，越能吸引贊助商，獎金也就更容易提高。一般來說，遊戲包括體育、角色扮演及格鬥遊戲等多種類型，而在作為「觀看的遊戲」的電競中，在3D的廣闊場地內自由移動、利用武器相互攻擊的對戰型遊戲特別受到歡迎。團戰與100人同時對戰等多人遊玩的遊戲很多，全球電競獎金榜上大多是這類對戰遊戲。