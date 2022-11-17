加密幣交易商FTX上周破產，後續衝擊不斷湧現。加密幣投資銀行Genesis放款部門以及交易平台Gemini相繼宣布停止贖回，另傳聞加密貨幣貸款商BlockFi也大受打擊，準備提出破產申請。

Genesis周三（16日）宣布停止發放貸款與贖回。該公司張貼多則推文表示，「我們瞭解到過去一周因FTX消息的影響，引發許多挑戰。Genesis專注於盡其所能服務客戶，以度過此次艱難的市況。」

此外，由溫克沃斯（Winklevoss）雙生兄弟創辦的交易平台Gemini周三上午也跟進，表示受到Genesis改變政策的影響，利息收益產品Earn帳戶暫停客戶贖回資金，「我們和Genesis團隊合作，將協助客戶儘快地從Earn帳戶贖回資金。未來幾天會發布更多訊息」，並強調其他產品和服務未受影響。

周三稍晚Gemini服務突然停止，一度引起外界驚慌，但Gemini隨後解釋，由於亞馬遜雲端服務AWS中斷波及該公司其中一個主要資料庫，已致力恢復交易平台。

另據外媒引述知情人士說法指出，加密幣放款商BlockFi考慮依《破產法第11章》聲請破產保護，並且正在進行裁員。