德翔海運1,900TEU全貨櫃船「德翔廣州」輪今（17）日交付，將加入日本-華南-泰國JHT航線營運；德翔也準備跨足印度–中東- 東非航線IDEA service，預計11月下旬由尼赫魯港（Nhava Sheva）出發。

德翔海運目前經營航線達41條，營運船隊有48艘，自有船舶艘數達30艘。今年第四季尚有1艘新船交付，明年有14艘新船將交付，2024年則有6艘新船將交付，自有船舶艘數將達51艘。

德翔廣州輪是第5艘由黃埔文沖船廠為德翔海運建造的1,900TEU全貨櫃船，此系列船舶搭載脫硫設備，符合IMO全球限制硫排放標準，符合船級社的各項最新規則，大幅提升設計載重量與貨物裝載能力，也有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧東南亞區域運輸及歐美亞非航線需求。

德翔近期將JHT Service進行船型升級，由1,100TEU船型全面升級成1,800TEU船型，滿足更多往返日本、臺灣、香港、華南到泰國的運輸需求。

「德翔海防」輪將於30日從大阪出發，開始JHT航線船型升級後的首班航次，提供往返航程28天的每週班服務，掛靠港口依序為大阪－神戶－名古屋－橫濱－東京－基隆－臺中－高雄－南沙－香港－蛇口－林查班－曼谷－林查班－南沙－蛇口－香港－大阪。

德翔也計畫JTK Service延伸掛靠越南海防，搭配既有的JTK2，可為日本、台灣、香港、華南、海防客戶提供週雙班服務，首班航次由「德內」輪於12月4日抵達越南海防，掛靠港口依序為東京－橫濱－名古屋－大阪－神戶－基隆－高雄－香港－南沙－蛇口－海防－蛇口－香港－東京。

同時，JTK2 Service規畫加靠欽洲港，滿足廣西當地進出口直航需求，同時覆蓋了大陸西南部龐大腹地經欽洲的進出口貨載需求，首航「德翔巴桑達」輪預計12月14日抵達欽洲。

隨著菲律賓將進入傳統聖誕節、新年旺季，德翔的CPX航線自11月開始，增加掛靠蘇比克灣，滿足大馬尼拉地區進口需求，首航「德一」輪已於8日抵達蘇比克灣，搭配德翔的SPX1航線及SPX2航線，串聯華中、華南到馬尼拉南北港與蘇比克灣，提升大陸客戶貨運往返菲律賓的服務體驗。

德翔近期也改組CA3 Service，延伸掛靠到澳洲南部、西部港口與泰國林查班，「德翔名古屋」輪已於10月28日從青島出發，作為CA3航線延伸後的首輪船舶，提供往返航程49天的隔週班服務，掛靠港口依序為青島－上海－香港－南沙－蛇口－雪梨－墨爾本－阿得雷德－弗里曼特爾－林查班－南沙－青島。

德翔近期也準備跨足印度–中東- 東非航線IDEA service，首航由SC MEMPHIS預計11月下旬從尼赫魯港（Nhava Sheva）出發，搭配原有AIS、CWX、CIX2遠東－西印度航線，串聯遠東、西印度、中東及東非蒙巴薩（Mombasa）、三蘭港（Dar es Salaam），將亞洲與非洲緊密連接，為德翔的客戶量身打造出別致的運輸選擇，IDEA航線為往返航程28天的每週班服務，預計掛靠港口依序為尼赫魯港（Nhava Sheva）－穆恩德拉（Mundra）－傑貝阿里（Jebel Ali）－阿布達比（Abu Dhabi）－蒙巴薩（Mombasa）－坦尚尼亞的三蘭港（Dar Es Salaam）－尼赫魯港（Nhava Sheva）。