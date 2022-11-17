GLORIA OUTLETS華泰名品城聖誕檔期11月18日將開跑，華泰名品城指出，今年在疫情趨緩、人潮出籠下，在餐飲等業種營業回溫下，前十月營業額已較去年同期成長28％，華泰名品城開幕七年來，今年有機會達到首次百億的業績目標。

華泰名品城自2020年三期全數開幕以來，當年營業額達91億元高峰，去年因疫情三級警戒營業額跌落至79億元，不過今年營運有機會超過百億，營業額破1億元的單店品牌多達15家，包括精品及運動品牌等。

GLORIA OUTLETS華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡表示，疫情肆虐這三年來，不斷優化園區品牌、提升服務軟實力，以成為亞洲10大必逛Outlet為目標，今年總計引進了17間全新品牌，包含Tory Burch、Versace、Bally等國際精品，還有15間品牌陸續改裝、擴店、移位。

園區內每條大道都能滿足全家一站購足的集中型消費趨勢，提供消費者更上一層樓的購物體驗，放眼明年，我們除了持續優化園區硬體，也正拜會海內外各界人士、尋找新的機會點。

今年「桃園華泰名品城聖誕村」為呼應民眾疫後Fun玩心情，以「驚喜玩聖誕」為主軸，規劃三大主題藝術造景，還有穿梭在全區大道的「聖誕狂歡大遊行」，透過沈浸式的歡樂體驗，傳遞美式耶誕獨有活力，停辦一年的飄雪聖誕市集，也在今年回歸。

並網羅全台37攤異國美食、暖心小物等網路人氣品牌，包含肉桂控一定要朝聖的捲麵包專賣「職男?捲店」；桃園人氣義式冰淇淋「馬卡諦義大利冰淇淋」；還有引發少女心噴發的彩色糰子「方記糖葫蘆/丸ㄚ燒」；冬季必備香氛蠟燭推薦「Vana Candles」等，園區也全新規劃三大露天用餐區，包含一期西部牛仔區、二期浪漫星光區、三期Glamping營火區。