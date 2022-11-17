選舉逼近，台中地檢署與警方日前查獲大甲區洪姓里長兼候選人透過關係遊說某佛教團體基金會人員，將今年度「寒冬送暖活動」之救濟金改至其競選總部發放，民眾當場領到1500元紅包後，旁人還大喊「凍蒜」，檢警蒐證後以洪涉犯行罪嫌嫌疑重大，命其5萬元交保。

台中地檢署接獲線報指稱，11月7日當天下午至洪姓里長住處兼競選總部領取每戶1500元之紅包，再由該佛教團體基金會人員發放，在場人士並呼喊「凍選」，認為行為暗示收受救濟金之里民投票支持該洪姓候選人。

台中地檢署指出，台中市大甲區先前幸福里現任里長、候選人行賄遭起訴後，同區義和里現任里長洪黃素貞也涉嫌現金買票，台中地檢署接獲情資昨搜索，里長住處兼競選辦公室等5處地點執行搜索，傳喚里長候選人、佛教基金會人員、選民共16 人到案說明，並查扣紅包袋、領取救濟金名冊等證物。

檢方初步查出，洪假借佛教團體發救濟金，卻要選民到她競辦領1500元紅包，旁人還大喊「凍蒜」，檢察官訊問後，16日以洪姓里長涉犯行賄罪嫌重大，命其5萬元交保。

台中地檢署呼籲，各級候選人應以政見理念爭取選民認同、支持，如以金錢、餐宴、招待旅遊或贈與禮品等行為請選民投票，均屬賄選行為，切勿心存僥倖，以身試法，檢方將全力打擊賄選，以維護民主政治之清明。