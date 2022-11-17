黃子佼主持精品開幕剪綵活動，把林青霞逗笑到開心不已。（羅永銘攝）

黃子佼秀出林青霞送他的簽名書。（林淑娟攝）

黃子佼圓夢請林青霞在黑膠唱片上簽名。（林淑娟攝）

影壇巨星林青霞自香港返台，今（17日）出席國際精品台北101旗艦店開幕剪綵，活動主持人黃子佼親曝巨星貼心一面，說她很親民、沒有什麼不能問的，且林青霞不僅在他收藏的「滾石九大天王賀歲齊唱十二齣好戲」合輯黑膠唱片上親自簽名，為他圓夢，還準備了一本她的簽名新書《青霞小品》親送給他。

「這些巨星真的貼心到不行！她說簽第一頁時覺得簽得不太好，又翻頁再簽一次！你看她多細心、多可愛！而且還當面拿給我，真的好感動！」黃子佼說，林青霞是1972年被星探發掘，剛好是他出生那一年，幾年前曾在「金馬50」短短接觸幾分鐘，後來錯過幾次合作機會，「以前都只有菲哥這些大咖才有機會訪問她，現在我終於媳婦熬成婆！」

他說這張黑膠唱片他買到的是韓國滾石出的版本，全台灣應該不超過5張，這麼稀有，不請林青霞簽名就太過份了，他很感謝品牌和青霞姐看到本報報導後幫他圓夢，而且他昨晚為了找出這張黑膠唱片還要偷偷摸摸找，「因為是放在現在玉米的房間，我還為此還不小心吵醒女兒，耿如必須安撫女兒，後來是等玉米深夜熟睡後才去找出來，因為這是壓箱寶，我都忘了放哪了」。

他主持這場活動妙語如珠，逗得林青霞全程笑靨如花，還成功拱女神開金嗓唱歌、唱京劇。當林青霞大讚精品店空中花園很舒適溫暖，坐著坐著就會興起購買珠寶的慾望，黃子佼打趣回：「那我千萬不要坐進去，免得破財！」林青霞說「你高興，你老婆也會高興，可以增進感情」，黃子佼回「她現在最高興是收到尿布、奶粉」，林青霞馬上說「明天送過去」，他秒回：「不不不，千萬、千萬要送對地址！林青霞送我尿布，我能不收嗎？」有趣互動對話笑翻全場。