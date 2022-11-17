台中市南區新榮里選情爆炸，今年有5名里長候選人競逐參選，卻有2候選人遭檢舉「幽靈人口添選票」案件，16日檢警兵分多路搜索里長候選人競選總部2處及其餘涉及虛偽遷徙戶籍等處所10處，經檢察官訊問後，認為劉、蔡姓候選人等人犯罪嫌疑重大，複訊後命劉、蔡分別以12萬元、10萬元交保候傳。

檢方進一步調查發現，被告劉姓里長候選人、蔡姓里長候選人，涉嫌為增加其個人選舉支持票數，竟分別涉嫌透過其個人友人、社區鄰里等支持者居中聯繫協助而遷徙選舉幽靈人口，至選區內戶籍，以增加其里長選舉投票票數，違反刑法第146條，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權。

台中地檢署指揮司法警察機關深入調查，認為台中市南區某里里長選舉，因競爭激烈，而疑似有選舉幽靈人口大量遷徙戶籍，並疑有候選人及其支持者介入情事，立即指派檢察官陳君瑜負責偵辦，16日共訊問含涉案候選人、選民及查證證人等在內共28人到案說明。

檢方調查統計，劉、蔡涉及選舉幽靈人口戶數共達9戶，則分別以1至3萬元交保，其餘被告即選民15人均請回。檢察長郭永發針對此案例，舉行幽靈人口案件之偵辦要領相關研習，以凝聚偵辦選舉幽靈人口案件共識、精進個案偵辦技巧，強化偵辦敏感度及查緝量能，淨化選風。