中國網消息指出，大陸國務院聯防聯控機制17日下午新聞發布會，大陸疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵指出，今後在大陸國內發生聚集性疫情時，只有密接人員才會集中隔離。實際上，取消對「密接的密接」的判定和管理，是基於感染風險大小提出更加科學精準的防控措施，對這類人群不再集中隔離，是為了更加有效地利用流調、隔離等防控資源和服務保障資源。

沈洪兵認為，當前個別地方出現將「密接的密接」直接判定為密接，提級管控，沒有必要。要強調的是，對取消密接的密接判定同時，各地對於密接者要做到快判定、快檢測、快管控。一旦密接者核酸檢測陽性以後，在第一時間進一步開展密接者的調查和管控，一環緊扣一環，因此，對工作要求反而更高了。

沈洪兵表示，這些調整要求在防控工作中要更科學、更規範、更快速地開展流調和風險研判，把該管住的重點風險要管住，該落實的防控措施要落到實處，該取消的要堅決取消，把有限的防控資源用在最重要的防控工作上，最大程度地保護人民生命安全和身體健康，最大限度地降低對人民群眾正常生產生活秩序的影響。