為推動社會公益多元應用、達成全民有感創新，期許運用通訊傳播科技，支持公益與社會發展，數位部產業署今（17）日起公開向民間廣徵100件以上通訊傳播創新公益服務，最終營運驗證及永續發展獎金更是高達500萬元。

產業署表示，活動第一階段向民間廣徵社會影響力及公益創新的通傳服務，通過評選100案可得獎金10萬元，更提供各種鼓勵與輔導措施，含技術與應用輔導及業師一對一指導等，後續導入平方群募機制進行營運驗證，透過群募平台募資方式驗證民眾支持程度，好的通傳公益提案會受到社會大眾的支持，之後才能服務落地及永續經營。

同時，徵案也導入通傳數據的應用及服務，鼓勵提案團隊應用無涉個資的數據加值與應用，讓好的服務利用獎勵機制快速散播資訊，讓團隊和民眾能共同參與且相信彼此的數據。最後透過SROI（社會投資報酬率）來評估社會影響力，讓好的公益提案造福擴散到整個社會，最終營運驗證及永續發展獎金最高達500萬元。

數位部長唐鳳致詞時表示，高頻寬低延遲可以因為公益結合。以台灣手語翻譯來說，需要用視覺方式來做，因此在結合新創、通傳產業力量，讓需要比手語的朋友更為方便，而這需要創新。她說，當通訊能力愈來愈強，不只要找到解決的人，更大挑戰是如何建立商業模式，像是有時候要勸募有時候要捐款，就不能很持續營運。

產業署說，英國已有成功營運的剩食平台服務APP，可協助分送社區居民過剩的食物，除避免食物浪費外，還可以協助社區內經濟有困難的弱勢族群。這樣的服務能帶動的社會價值很高，讓弱勢族群的需求可以被滿足。

產業署說，聯合國提出的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），與民眾的生活息息相關，也是未來台灣接軌國際的重點方向，產業署將會支持以創新科技推動社會發展，希望政府與民間共同參與，一起努力達成永續發展目標。