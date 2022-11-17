「零負評女神」林依晨日前出席COACH HOLIDAY系列主題快閃店活動，首度於合體演員曾敬驊，不過林依晨透露其實他們並不是第一次見面，「之前試片的時候其實有跟他見過面，只是他不記得了。」曾敬驊則透露那次試片因為太緊張所以什麼都不記得，且其實本來在後台很緊張，「但幸好姊姊親合力很強，一下就化解了。」親和力極佳的林依晨，同時也是周遭朋友間認可的送禮達人，他透露「平常就會觀察身邊朋友喜歡、適合的東西。」此次搶先逛COACH HOLIDAY 限定主題快閃店也先為家人朋友們物色禮品，同時也笑說「希望女兒趕快長大，可以感受節慶的氣氛。」

林依晨出席COACH HOLIDAY系列快閃店，以甜美又帶個性的節慶感服裝亮相，COACH經典紅黃格紋洋裝 2萬3800元、BNNIE COAT Black Multi.3萬5800元、 LIZA LEATHER 1萬3800元、哨子造型皮革頸鏈 1萬1800元、哨子電池不對稱耳環 5900元。（吳松翰攝）

此次林依晨身穿節慶感十足的紅黃格紋傘狀裙裝亮相，不過也聰明挑選皮革頸鏈、皮靴等個性單品，中和裙裝的甜美塑造柔中帶剛的造型，她透露「營造節慶感最重要的是細節、色彩都要很豐富。」此次快閃店的店裝主要便以耶誕主題色綠色、紅色為主，而品牌經典角色「Rexy 」也為此換上新裝迎客，過去參與品牌活動時便對Rexy印象深刻的林依晨表示，「今天看到Rexy就像看到老朋友一樣，他還穿上聖誕裝覺得特別驚喜。」此次快閃店除有近三公尺高的Rexy恐龍外，在許多單品如Field Tote或Willow 包款上，亦可看見他的蹤跡。

曾敬驊出席COACH HOLIDAY系列快閃店，與林依晨同台直呼好緊張，COACH Washed Black 7500元、Leather short Solid black 1萬7500元、Hooded Varsity Jacket Burgundy 5萬7800元 、背提包 1萬9800元。 （吳松翰攝）

除上述系列外，本次店內也展示冬季時裝以及最新包款，其中為迎合年末派對需求，本季推出多款值得收藏的限量款式，如俏皮愛心造型的手袋、綴有水晶鉚釘的Cashin托特手袋 ，還有以Shearling布料打造的泰迪熊等，還有在扣飾增添鎖扣設計的Baguette包型等等皆有收錄於快閃店當中，此次快閃店將巡迴於新光三越台北信義A11、台中中港店1樓，即日起至12月8日於新光三越台北信義新天地A11館1樓南向大門 、12月9日至1月2於A11北向大門 、12月9日至1月2日則於新光三越台中中港店1樓(水舞廣場) 展示。

COACH HOLIDAY系列主題快閃店將巡迴於新光三越台北信義A11、台中中港店1樓。（COACH提供）

COACH HOLIDAY系列主題快閃店。（COACH提供）

品牌經典 Cashin 托特手袋，邊線運用水晶鉚釘裝飾，更適合年末派對選用。（林欣儀攝）

COACH Rexy 系列。（林欣儀攝）