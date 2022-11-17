「零負評女神」林依晨日前出席COACH HOLIDAY系列主題快閃店活動，首度於合體演員曾敬驊，不過林依晨透露其實他們並不是第一次見面，「之前試片的時候其實有跟他見過面，只是他不記得了。」曾敬驊則透露那次試片因為太緊張所以什麼都不記得，且其實本來在後台很緊張，「但幸好姊姊親合力很強，一下就化解了。」親和力極佳的林依晨，同時也是周遭朋友間認可的送禮達人，他透露「平常就會觀察身邊朋友喜歡、適合的東西。」此次搶先逛COACH HOLIDAY 限定主題快閃店也先為家人朋友們物色禮品，同時也笑說「希望女兒趕快長大，可以感受節慶的氣氛。」

林依晨出席COACH HOLIDAY系列快閃店，以甜美又帶個性的節慶感服裝亮相，COACH經典紅黃格紋洋裝 2萬3800元、BNNIE COAT Black Multi.3萬5800元、 LIZA LEATHER 1萬3800元、哨子造型皮革頸鏈 1萬1800元、哨子電池不對稱耳環 5900元。（吳松翰攝）
林依晨出席COACH HOLIDAY系列快閃店，以甜美又帶個性的節慶感服裝亮相，COACH經典紅黃格紋洋裝 2萬3800元、BNNIE COAT Black Multi.3萬5800元、 LIZA LEATHER 1萬3800元、哨子造型皮革頸鏈 1萬1800元、哨子電池不對稱耳環 5900元。（吳松翰攝）

此次林依晨身穿節慶感十足的紅黃格紋傘狀裙裝亮相，不過也聰明挑選皮革頸鏈、皮靴等個性單品，中和裙裝的甜美塑造柔中帶剛的造型，她透露「營造節慶感最重要的是細節、色彩都要很豐富。」此次快閃店的店裝主要便以耶誕主題色綠色、紅色為主，而品牌經典角色「Rexy 」也為此換上新裝迎客，過去參與品牌活動時便對Rexy印象深刻的林依晨表示，「今天看到Rexy就像看到老朋友一樣，他還穿上聖誕裝覺得特別驚喜。」此次快閃店除有近三公尺高的Rexy恐龍外，在許多單品如Field Tote或Willow 包款上，亦可看見他的蹤跡。

曾敬驊出席COACH HOLIDAY系列快閃店，與林依晨同台直呼好緊張，COACH Washed Black 7500元、Leather short Solid black 1萬7500元、Hooded Varsity Jacket Burgundy 5萬7800元 、背提包 1萬9800元。 （吳松翰攝）
曾敬驊出席COACH HOLIDAY系列快閃店，與林依晨同台直呼好緊張，COACH Washed Black 7500元、Leather short Solid black 1萬7500元、Hooded Varsity Jacket Burgundy 5萬7800元 、背提包 1萬9800元。 （吳松翰攝）

除上述系列外，本次店內也展示冬季時裝以及最新包款，其中為迎合年末派對需求，本季推出多款值得收藏的限量款式，如俏皮愛心造型的手袋、綴有水晶鉚釘的Cashin托特手袋 ，還有以Shearling布料打造的泰迪熊等，還有在扣飾增添鎖扣設計的Baguette包型等等皆有收錄於快閃店當中，此次快閃店將巡迴於新光三越台北信義A11、台中中港店1樓，即日起至12月8日於新光三越台北信義新天地A11館1樓南向大門 、12月9日至1月2於A11北向大門 、12月9日至1月2日則於新光三越台中中港店1樓(水舞廣場) 展示。

COACH HOLIDAY系列主題快閃店將巡迴於新光三越台北信義A11、台中中港店1樓。（COACH提供）
COACH HOLIDAY系列主題快閃店將巡迴於新光三越台北信義A11、台中中港店1樓。（COACH提供）
COACH HOLIDAY系列主題快閃店。（COACH提供）
COACH HOLIDAY系列主題快閃店。（COACH提供）

品牌經典 Cashin 托特手袋，邊線運用水晶鉚釘裝飾，更適合年末派對選用。（林欣儀攝）
品牌經典 Cashin 托特手袋，邊線運用水晶鉚釘裝飾，更適合年末派對選用。（林欣儀攝）
COACH Rexy 系列。（林欣儀攝）
COACH Rexy 系列。（林欣儀攝）
漆皮亮面的Studio包款。（林欣儀攝）
漆皮亮面的Studio包款。（林欣儀攝）
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