藝人艾成8月17日墜樓往生，遺孀王瞳難以平復心情，至今尚未走出傷痛。今（17日）是艾成過世滿3個月，王瞳稍早在臉書更新動態， PO幾張面露憔悴的工作照，並寫道：「我依然努力著」，令網友看得鼻酸。

艾成發生憾事後，王瞳面臨巨大的打擊，關閉臉書、全面停工，9月帶著艾成的骨灰飛去馬來西亞度蜜月，好好的送亡夫最後一程。10月初，王瞳開啟臉書，堅強地重回工作崗位，但內心還是非常想念艾成，今（17日）在臉書有感而發：「3⋯在這個世界，走到了這裡。我依然努力著，扮演的各種角色，我依然感受著，五感體驗的思念，你的存在感很強。」文末更標記艾成的臉書帳號，隔空喊話：「我艾你與妳瞳在」，字字句句都充滿對亡夫的思念。

王瞳也在文中附上多張工作照，她多半沒有任何表情，眼神空洞、臉部凹陷，身形也像紙片人般纖細，女星梁佑南留言鼓勵：「愛你」，其餘網友也紛紛打氣：「加油，王瞳你要振作起來，艾成永遠活在你心中，也要保重身體」、「讓時間來療癒妳的傷痛，妳會越來越棒的，大家都陪著妳支持妳加油喔」、「懷念放在心中，日子總是要過，照顧好自己，為妳加油。」