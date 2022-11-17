石兆瑉說，「東北試釀案」有監察院的調查報告，證據確鑿，證明陳福海不只完全知情，並曾於縣府會議上裁示。(于家麒攝)

楊辦表示，如今有會議紀錄與監察院的調查報告佐證，陳福海還能繼續置身事外嗎？要求陳要說到做到，立即退選。(于家麒攝)

選戰倒數，金門縣長之爭「浯海大戰」越演越烈，雙方為金酒的「東北試釀案」與「天福案」隔空交火。今(17)日下午楊陣營召開記者會「打臉」陳福海，拿出監察院的調查報告及當時的縣府會議紀錄指稱陳對「東北試釀案」完全知情，勿再說謊，立即退選；陳辦則回應楊陣營的指控是「移花接木」，陳福海公開承諾為該案「個人如涉及不法遭起訴就停選或辭職」，籲楊停止選舉奧步，雙方各說各法。

楊辦執行長石兆瑉下午拿出監察院109內調0033號調查報告內文指出，「東北試釀案」金酒公司的專業意見認為不宜試釀，但金門縣政府「多次」以不同方式，「促成或指示」金酒前往試釀，可見縣政策略思考和金酒公司專業經營間，存有分際衝突，且試釀未經金酒公司董事會決議，有違公司法第202條之規定，均有確實檢討之必要。

石兆瑉說，在2016年10月20日金門縣政府政策小組所召開的第六十五次會議紀錄中，載明會議是由時任縣長的陳福海親自主持，會中更明確記載「為因應未來兩岸合作上更為緊密及市場的開拓，請金酒公司審慎評估大陸東北設廠的可行性，並於一個月內提出」的結論，但陳福海本人一直否認知情或曾授意，如今又遭監察院的調查報告再次打臉，證據確鑿，證明陳福海不只完全知情，並曾於縣府會議上裁示。

楊辦表示，監察院為國家最高監察機構，調查報告有其公正性與參考性。金酒公司未經董事會決議卻私運了1600公斤的酒麯前往東北，試問全金門誰有這樣的能耐？如今有會議紀錄與監察院的調查報告佐證，陳福海還能繼續置身事外嗎？要求陳要說到做到，立即退出此次縣長選舉。

陳福海競選服務處稍早回應，楊鎮浯陣營是移花接木！公辦政見會上陳福海公開承諾為「東北試釀案個人如涉及不法遭起訴，立即退出選舉」與「當選縣長起訴當日即辭職」等語，並公開展示親筆簽名承諾書為證。

陳辦指出，楊鎮浯縣長執政四年來，如東北試釀案陳福海有涉及不法，為何不移送檢調查明真相？陳辦也呼籲楊陣營，這種重提往事、混淆視聽的選舉奧步應即刻停止，回歸正面選舉，並一起承諾「若金酒天福密約、董楊童主題酒等案遭司法起訴當日，辭去縣長」，不要閃躲。

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