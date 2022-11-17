針對教育部今(17)日公布新光高中、賢德工商等2所私中為專輔學校，改善期同為2年，以及改組台灣首府大學及中州科大2校董事會等處分。全國私校工會理事長尤榮輝表示，兩所私中的辦學困境，凸顯偏鄉私校經營陷入困境問題，衝擊技職人才培育；至於兩所私立大專主動申請停招，自我了斷，則值得肯定，有利後續校方運作到停辦。

尤榮輝分析，新光高中相當仰賴僑外生源，賢德家商位於苗栗偏鄉，分別受疫情及少子化影響致辦學困難，這是私校普遍性共同面臨的問題，任何私校退場都是地方教育資源的重大損生，但目前私校只能自立自強，若已連年虧損，預期未來招生未能起色，或無力開闢財源解決問題，與其在資源枯竭的環境中辦學，不如思考依法與其他私校合併，或改辦文化、社會及教育事業，萬不得已也要逐步妥善安置教職員後主動申請停招、停辦。

尤榮輝認為，兩所私中的問題均在於財務顯著惡化，嚴重影響校務正常運作，被公告為專輔學校，凸顯偏鄉私校經營陷入困境問題，衝擊技職人才培育，加上城鄉教育資源失衡情形，值得政府正視。

至於台首大及中州科大因財務惡化無法維持學校運作，在專輔改善期未屆滿前即主動申請停招，自我了斷、釋出經營權，由教育部組織新董事會，並由退場基金介入協助退場。尤榮輝認為，2校能明快主動停招值得肯定，有利後續學校運作到停辦，由公權力介入處理退場也較能妥善照顧師生權益。